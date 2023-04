Carla Zambelli arrecada R$ 114 mil para pagar condenações

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) conseguiu o dinheiro necessário para pagar por condenações judiciais. Com 2.412 doações, a vaquinha virtual organizada pela parlamentar conseguiu arrecadar R$ 114.896,79 até a tarde desta quinta-feira (27/4), pouco menos de 24 horas depois de ela solicitar ajuda aos apoiadores.

A condenação à que a deputada se refere é a decisão do TSE da semana passada em manter as multas para ela e para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela publicação de um vídeo com informações falsas sobre o presidente Lula no período eleitoral.