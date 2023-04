Gabinete de Segurança já exonerou 87 servidores após imagens do 8/1

Cappelli disse que foi orientado a acelerar a troca de servidores que prestam serviço no órgão (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, anunciou nesta quinta-feira (27/4) a exoneração de mais 58 servidores do órgão. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União (DOU), conforme informou a pasta em nota. Ontem, outras 29 pessoas, entre elas três secretários nacionais, foram exoneradas de suas funções. As mudanças realizadas na pasta já somam 87 entre militares e civis retirados do gabinete.No último dia 24, Cappelli disse que foi orientado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a acelerar a troca de servidores que prestam serviço no órgão desde a antiga gestão Bolsonaro. E relatou que cerca de 35% dos servidores foram trocados desde o início do novo governoA expectativa é de que ocorram novas mudanças nos próximos dias. O interino do GSI fez um levantamento de informações sobre a atuação da pasta para apresentar um "raio-x" ao presidente, que retornou na noite dessa quarta-feira (26/4) da viagem a Portugal e Espanha. Também está em análise uma reestruturação do órgão.