Após 'vaquinha', Carla Zambelli faz viagem internacional

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi questionada por seguidores em suas redes sociais por fazer uma viagem internacional logo após conseguir atingir o valor de R$ 150 mil em uma ‘vaquinha’ online. A parlamentar publicou que está em missão oficial à Coreia do Sul previamente agendada desde o final de 2022. A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi questionada por seguidores em suas redes sociais por fazer uma viagem internacional logo após conseguir atingir o valor de R$ 150 mil em uma ‘vaquinha’ online. A parlamentar publicou que está em missão oficial à Coreia do Sul previamente agendada desde o final de 2022.









Leia: Carla Zambelli pede ajuda financeira para pagar condenações em processos No dia 26 de abril, Zambelli divulgou um vídeo no qual pede ajuda financeira aos apoiadores para pagar condenações judiciais e divulga sua chave PIX. Ela alega que está sendo "perseguida judicialmente" e afirmou que já havia feito um empréstimo para pagar um processo de R$ 39 mil e que havia dividido outro de R$ 15 mil em duas vezes.



"Além disso, tenho um processo no TSE de R$ 30 mil e outros 20 processos, de R$ 25 a R$ 30 mil reais, que provavelmente vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula, em verdades", alegou Zambelli afirmando que seu salário era insuficiente para pagar os valores.





Reações nas redes

No início desta semana, dias após alcançar R$ 150 mil em doações financeiras, Carla embarcou para a Coreia do Sul. Causando estranhamento nas redes sociais, tanto pelos custos da viagem quanto pelo momento da viagem, com votações na Câmara dos Deputados em andamento.









Carla zambelli viaja para Coreia com doação de eleitores que contribuíram em uma vaquinha para ela pagar condenações judiciais!

Carla zambelli não tem nenhum caráter! %u2014 Faustino (@faustinopizzai1) May 3, 2023

As doações para Carla Zambelli chegaram até agora,perto de 180 mil e então ela aproveitou pra dar um pulinho ali na Coreia. %u2014 Delma Oliveira Santos Cristã Antifascista!%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@delikasoueu) May 2, 2023

CPI da censura quase sendo aprovada no congresso e hoje tem lider da oposição dando voltinha na Coreia. Não é mesmo Carla Zambelli? @Zambelli2210 %u2014 Luis Henrique (@loesinho_) May 2, 2023

