Saiba o salário de Carla Zambelli, que divulgou Pix para pagar condenações

Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi às redes sociais pedir ajuda financeira para pagar as custas processuais de ações nas quais ela é ré (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu, nesta quinta-feira (27/4), em suas redes sociais, doações para arcar com os custos processuais dos quais ela é ré. Apesar disso, a parlamentar recebeu, neste mês, um salário bruto de R$ 41.650,92. Neste ano, Zambelli recebeu cerca de R$ 140 mil líquidos.

"Tenho mais outros 20 processos, com valores de R$ 25 a R$ 30 mil e, provavelmente, vou perder vários deles porque são processos que ataquei o Lula (PT). Enfim, são vários casos, eu fiz essa vaquinha e se você puder ajudar vai ser muito bem-vinda porque eu não tenho condições de pagar com o meu salário esses valores", comentou a parlamentar.









Contudo, entre janeiro e fevereiro, Zambelli recebeu mais R$ 39.293,32 em cada mês a título de vantagens indenizatórias, como ajuda de custo, férias indenizadas e licença-prêmio em pecúnia.

Já em março, além do salário, que com os descontos previstos ficou em R$ 28.773,17, ela recebeu mais R$ 11.390,12 em diárias que, segundo documento da Casa, se referem ao "valor pago ao servidor ou deputado que, a serviço, afastar-se da sede em caráter

eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior".





Neste mês, a parlamentar bolsonarista foi condenada a indenizar a ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) por ter feito uma postagem que relacionava ela e as deputadas Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Talíria Petrone (Psol-RJ) com demônios e por supostamente comemorarem a descriminalização do aborto na Colômbia.