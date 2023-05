Prefeitura de BH e Câmara fazem reunião sobre suplementares e ciclistas

No encontro do transporte público suplementar, estavam reunidos o prefeito Fuad Noman (PSD) e os vereadores Gabriel Azevedo (sem partido) e Irlan Melo (Patriota).









Além da ampliação da exploração de mídia nos veículos, ficou assegurado aos permissionários maiores de 60 anos a redução de carga horária na jornada ao volante.

“Com o acordo, os custos relativos ao fornecimento de sistema de bilhetagem eletrônica por parte do Consórcio Operacional Transfácil, controlado pelos empresários de ônibus, ao Consórcio Operacional Transuple não poderão exceder 3% do valor arrecadado, garantindo que os empresários do sistema convencional não lucrem com cobranças abusivas”, ponderou o presidente da Câmara.





No encontro, a Prefeitura de Belo Horizonte também se comprometeu em enviar ao Poder Legislativo um projeto específico sobre a isenção do pagamento de outorga para a permissão do transporte suplementar.

Ciclistas ganham espaço na Pampulha

No segundo encontro, o vereador Irlan foi substituído pelo colega Jorge Santos (Patriota), que se juntou a Fuad e Azevedo. Além deles, também participou o superintendente de Mobilidade de Belo Horizonte, André Dantas. Eles receberam os representantes dos ciclistas, que reivindicam um espaço seguro para pedalar na orla da Lagoa da Pampulha.

A superintendência de Mobilidade estuda alternativas para conciliar interesses dos atletas e dos motoristas que trafegam pela região. Em caráter de teste, a prefeitura vai implementar o fechamento de uma faixa no início da manhã em dias selecionados.





“É inaceitável que a cidade continue convivendo com mortes de ciclistas por falta de espaço adequado”, afirmou Azevedo, que se comprometeu a destinar recursos de emenda impositiva ao projeto da prefeitura.

Passagem volta a R$ 4,50 em julho