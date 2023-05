Duda Salabert cobra Nikolas Ferreira: 'Aguardando meu Pix'

440

Duda Salabert ganhou ação na Justiça contra Nikolas Ferreira, que foi condenado a pagar à colega de Câmara R$ 80 mil por danos morais (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) postou nessa quinta-feira (25/5) um story com uma foto do também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de costas e a frase “Aguardando meu Pix”. O registro foi feito enquanto ambos participavam da reunião de instalação da CPMI do 8 de janeiro. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) postou nessa quinta-feira (25/5) um story com uma foto do também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de costas e a frase “Aguardando meu Pix”. O registro foi feito enquanto ambos participavam da reunião de instalação da CPMI do 8 de janeiro.





Na decisão, o juiz afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) permite que a pessoa transgênero possa alterar o nome e o gênero nos documentos e que é um "direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga".





Nikolas entrou com recurso contra a condenação, mas foi negado. “Nikolas Ferreira PERDEU novamente! Por falas transfóbicas, terá que me pagar R$ 80 mil + juros diários. Entrou com recurso da decisão e perdeu mais uma vez!! Bom domingo a todaS famíliaS (no plural, sempre)”, comemorou Duda.