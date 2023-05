Bolsonaro posta vídeo com Trump e critica Venezuela em dia de Lula e Maduro

Enquanto o presidente Lula recebe Nicolás Maduro, Bolsonaro posta vídeo com Donald Trump no qual critica Venezuela

No dia em que o presidente Lula (PT) recebe o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou em suas redes sociais um vídeo no qual critica o regime ditatorial venezuelano. A postagem foi feita nesta segunda-feira (29/5) e repostada por Flávio Bolsonaro e apoiadores.

O vídeo é um registro do encontro de Bolsonaro com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2019. O assunto em pauta era a crise humanitária na Venezuela.

“Participação Brasileira e Americana frente à ditadura venezuelana no combate à falta de liberdade, fome e ajuda humanitária em Rondônia, local de acolhimento de refugiados no Brasil”, diz a postagem.

- Março 2019 - Participação Brasileira e Americana frente à ditadura venezuelana no combate à falta de liberdade, fome e ajuda humanitária em Rondônia, local de acolhimento de refugiados no Brasil. pic.twitter.com/wZoNaOdzhj

Lula recebe Maduro no Palácio do Planalto: 'Calorosa acolhida'

O presidente Lula recebe hoje (29/5) o líder da Venezuela, Nicolás Maduro para uma série de compromissos. Fazem parte da agenda uma reunião privada com o ditador no Palácio do Planalto, logo depois um encontro ampliado com o venezuelano seguido de uma cerimônia para assinatura de atos. Às 13h30, será oferecido um almoço para Maduro e sua mulher no Palácio do Itamaraty, sede da chancelaria brasileira.