Lula sobre encontro com Maduro: 'Alegria desse momento histórico'

Maduro volta ao Brasil após 8 anos sem visitas de presidentes venezuelanos (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniram no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira (29/5). Os dois debateram os problemas de seus países às vésperas do encontro da Cúpula da América do Sul, que ocorre nesta terça-feira (30/5), reunindo todos os presidentes do continente, menos a peruana Dina Boluarte.









“Depois de oito anos o presidente Nicolás Maduro volta a visitar o Brasil, e nós recuperamos o direito de fazer política e relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil. A Venezuela sempre foi um parceiro excepcional ”, disse Lula.





O petista ainda ressaltou que durante o período de crise entre o relacionamento dos dois países, destacando que houve um fluxo interrompido de comércio na casa dos US$ 4 bilhões. “A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de aproximadamente US$ 6 bilhões e hoje temos pouco menos de US$ 2 bilhões. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil”, disse o presidente.





Em 2019, Maduro chegou a ser impedido de entrar no Brasil, após o ex-residente Jair Bolsonaro (PL) editar uma portaria proibindo a entrada de autoridades de alto escalão da Venezuela. O vizinho tem a terceira maior fronteira terrestre com o país, com quem possui relações desde o século XIX.