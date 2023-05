Pesquisa Opus/EM: BH dividida sobre governo Lula

440

O levantamento foi feito na capital mineira entre os dias 6 e 8 de maio (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Os primeiros meses do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda dividem os belo-horizontinos, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Opus (opuspesquisa.com) e publicada com exclusividade pelo Estado de Minas. Apesar de ser aprovado por 44% e reprovado por 41%, a diferença está dentro da margem de erro, que é de 5 pontos para mais ou para menos.

O levantamento foi feito na capital mineira entre os dias 6 e 8 de maio, sendo registradas 400 entrevistas. O intervalo de confiança de 95%.

Quando consideradas três categorias, o governo Lula apresenta um empate técnico, com 29% avaliando como ótimo/bom e outros 29% como regular positivo/negativo. Já 27% dos eleitores de BH consideram a gestão ruim ou péssima. Outros 15% não souberam dizer ou não responderam.