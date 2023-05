440

Zanin entrou com um pedido de habeas corpus no STF, que levou à anulação das acusações contra Lula (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que deve indicar o seu ex-advogado Cristiano Zanin para a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. As informações são do "Estadão".

Zanin esteve ao lado do petista quando ele se defendia dos processos da operação Lava-Jato. Em 2021, o advogado foi responsável por entrar com um pedido de habeas corpus junto ao STF que levou à anulação das acusações contra Lula — o que tornou viável a candidatura do petista à presidência em 2022.

O STF terá duas novas vagas neste ano. Além de Lewandowski, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, se aposentará em outubro. Lula destacou ainda que poderá escolher um terceiro nome caso algum integrante do tribunal antecipe sua aposentadoria.