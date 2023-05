Felipe Neto: 'Gestão Lula vem dando certo'

440

Felipe Neto elogiou a queda do preço de combustíveis e o aumento do salário mínimo e Bolsa Família (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário e influencer Felipe Neto elogiou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse sábado (27/5), em sua página nas redes sociais. De acordo com ele, "mesmo com problemas no parlamento e comunicação, a gestão Lula vem dando certo".

Entre os pontos positivos mencionados pelo empresário, estão as quedas do preço da gasolina, diesel, álcool, gás de cozinha, picanha e carro popular, bem como o aumento do salário mínimo acima da inflação e do Bolsa Família, além do retorno do programa Minha Casa Minha Vida.

"E ainda tem: Credibilidade internacional voltou, investimentos voltando, Fundo Amazônia recebendo bilhões, diversos acordos internacionais assinados, Mais Médicos voltou e isenção do IR subiu o valor", completou Neto.