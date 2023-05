Ministro de Lula comemora preço da picanha: 'Despencando no Brasil todo'

440

O ministro Paulo Pimenta (foto: Mauro Pimentel/AFP)

O preço da picanha está despencando no Brasil todo. Nesse mercado em Marabá o kg está R$ 32,90!

Na sua cidade também está mais barata? pic.twitter.com/wsAKnDHOQq %u2014 Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 28, 2023

Promessa de campanha

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, comentou, neste domingo (28/5), a queda no preço da picanha, uma das promessas do presidente Lula, e assunto recorrente durante a campanha eleitoral de 2022.Na publicação, o ex-vice-prefeito de Santa Maria diz que o preço do corte "despencou" e mostra que o quilo da carne está custando R$ 32,90 em um supermercado de Marabá, município do Pará.A publicação do ministro motivou muitos comparativos de preço entre os internautas. "Em Santo André-SP R$ 39", comentou uma usuária do Twitter. "Aqui no Ceará não chegou nesse nível, mas baixou um pouco", dizia outro comentário.Alguns, no entanto, desconfiam da publicação feita pelo ministro e questionam a validade do produto vendido pelo supermercado. "Mentira...aqui está o mesmo preço", publicou um usuário. "Alguém explica que a carne nesse preço está perto do vencimento", afirmou outra pessoa.Lula vem falando de p icanha e cerveja desde o início da campanha eleitoral , quando chegou a mencionar que o brasileiro deveria ter direito ao "churrasquinho" e voltar a consumir o corte.Em fevereiro, o preço das carnes teve a maior queda em 15 meses, sendo o da picanha o mais significativo, chegando a 2,63%. Essa também foi a maior queda para o corte no período de um ano.