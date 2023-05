430

Picanha está entre os produtos com desconto no Dia Livre de Impostos em BH Edesio Ferreira/EM/D.A.Press

Um dos cortes de carne mais amados pelos brasileiros, a picanha, também entrou na lista de produtos com desconto no Dia Livre de Impostos, nesta quinta-feira (25/45). Em um açougue no bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte, a queridinha do churrasco pode ser encontrada quase 30% mais barata.





Casal Flávia Marques, de 51, e Roberto Mário José, 54, aproveitou o Dia Livre de Impostos para comprar carnes com preço reduzido Edesio Ferreira/EM/D.A.Press

Dia sem impostos

A comerciante Fernanda de Paula, de 38 anos, com água na boca, ela diz que foi ao açougue especialmente para aproveitar a promoção da picanha. "Esta semana é aniversário do meu marido e vamos comemorar de um jeito especial. Faz tempos de que não conseguimos fazer um churrasco lá em casa", contou à reportagem do Estado de Minas.Ao contrário de Fernanda, o preço da picanha não seduziu o casal Flávia Marques, de 51, e Roberto Mário José, 54. Os dois aproveitaram para garantir a compra de carnes do mês, sem o custo dos impostos. "Vale muito a pena. Estamos levando carne de sol, almôndega, bife, torresmo", lista Flávia. Mesmo com o preço reduzido, que foi de R$ 69,99 para R$ 49,99, eles deixaram a picanha para uma outra ocasião. "Ainda tá caro", avalia a analista comercial.Roberto José ainda recomenda atenção na hora das compras. "Não é o caso aqui, mas tem lugar que aumenta o preço para depois, no dia da promoção, voltar ao valor normal. Nós temos que ficar espertos", alerta. No local, o músculo bovino, que normalmente custa R$ 38,99, é vendido a R$ 22,99 o quilo. Enquanto a copa lombo, vendida por R$ 28,99, sai por R$ 18,99 o quilo nesta quinta-feira (25/5).Mesmo com os preços baixos, as vendas, segundo comerciantes ouvidos pela reportagem do EM, ainda estão aquém do esperado. "No ano passado, tivemos fila, foi tumultuado, faltou mercadoria. Hoje, o movimento está muito fraco. Esperava muito mais", avalia Vanessa Maximiliana, gerente de outro açougue na Feira dos Produtores. Apesar disso, ela diz que os itens sem impostos eram os mais procurados pelos clientes nesta quinta-feira.O Dia Livre de Impostos foi criado, há 16 anos, pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) com objetivo de mostrar ao consumidor o impacto da tributação no preço final dos produtos. "Esse movimento tem o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária que pagamos. Se nossa tributação fosse mais amena, o poder de compra dos consumidores seria melhor", disse o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.Na ação, que ganhou destaque nacional, produtos são vendidos com o valor que eles teriam se não houvesse impostos , representando descontos de até 70%. A lista de produtos é extensa e vai de gasolina e gás de cozinha a alimentos e produtos de beleza.