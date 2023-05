430

Neivaldo Duarte Novaes, de 61, comprou o gás de cozinha sem impostos no bairro Jardim América, em BH Edesio Ferreira/EM/D.A.Press Moradores de Belo Horizonte aproveitaram o Dia Livre de Impostos para comprar gás de cozinha com desconto de R$ 18 nesta quinta-feira (25/5). O item está sendo comercializado por R$ 81,99 em um depósito no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte.





Dia sem impostos

Nazaré Pereira, de 49 anos, viu a notícia do desconto nesta manhã e já aproveitou para ir ao depósito com quatro botijões vazios. "Já vim correndo para aproveitar. São de duas casas, uma daqui e outra de Nova Lima", conta. Acostumada a participar das ações do dia livre de impostos, ela diz ser a primeira vez que viu o desconto aplicado em gás de cozinha. "Ganhei meu dia hoje", brinca.O dinheiro economizado, ainda que pareça pouco, já garante a compra de outros produtos essenciais para a casa, na avaliação de Eraldo Ferreira Campos, de 41. "Já é um dinheiro que sobra para comprar carne, verdura ou um leite para os meninos. Ajuda demais", comemora. Ao longo do dia, serão comercializados 200 botijões com desconto.Na entrada da distribuidora, um cartaz anunciava que, com impostos, o gás seria vendido por R$ 99,99, uma economia de 18%. A retirada do tributo vale apenas para o pagamento em dinheiro ou no PIX. No início da manhã, o estabelecimento registrou uma pequena fila de clientes, mas após as 9h o movimento era tranquilo, e os clientes chegavam aos poucos.Nem mesmo a falta de um carro para levar o botijão até em casa impediu o jardineiro Neivaldo Duarte Novaes, 61, de aproveitar o desconto. Carregando o item o ombro, ele diz que o dinheiro "extra" já tem destino: "Minha sobrinha comentou comigo e eu vim aqui correndo, antes que acabasse. Se tiver promoção no supermercado já vamos aproveitar e comprar uma coisinha com esse dinheiro que sobrou", disse.Muito além dos descontos, o administrador José Carlos de Paulo, de 60, cobra mais transparência na destinação dos impostos. "A gente depende do imposto, não tem como viver sem ele. O problema é que não vemos para onde está indo esse dinheiro. Essa é a nossa maior reclamação como contribuinte. Não vemos investimentos efetivos em educação, saúde", reclama.O Dia Livre de Impostos foi criado, há 16 anos, pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) com objetivo de mostrar ao consumidor o impacto da tributação no preço final dos produtos. "Esse movimento tem o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária que pagamos. Se nossa tributação fosse mais amena, o poder de compra dos consumidores seria melhor", disse o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.Na ação, que ganhou destaque nacional, produtos são vendidos com o valor que eles teriam se não houvesse impostos, representado descontos de até 70%. A lista de produtos é extensa e vai de gasolina e gás de cozinha a alimentos e produtos de beleza.