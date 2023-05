430

Governo vai investir R$ 62,6 bilhões no benefício previdenciário atingindo 32 milhões de brasileiros Marcello Casal Jr/Agência Brasil Minas Gerais deve ter quase R$ 7 bilhões injetados na economia a partir desta quinta-feira (25/5) com a antecipação do 13º pago pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) a aposentados e pensionstas. Minas Gerais deve ter quase R$ 7 bilhões injetados na economia a partir desta quinta-feira (25/5) com a antecipação do 13º pago pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) a aposentados e pensionstas.





O estado será o segundo maior beneficiário do país, atrás apenas de São Paulo, que terá R$ 7,6 milhões pagos em benefícios. Em Minas, 3,81 milhões de pessoas terão direito ao abono.









Os valores começaram a ser depositados hoje, para quem vai receber até um salário mínimo, R$ 1.320, e seguirá sendo pago até 7 de junho para os que receberão o teto da Previdência de R$ 7.507,49.

Normalmente, o benefício é pago no segundo semestre, entre agosto e novembro, mas a antecipação foi definida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O gasto do governo será de R$ 62,6 bilhões e irá atingir todos os estados da federação, chegando a 32 milhões de brasileiros.





A região mais beneficiada será o Sudeste com quas R$ 32 bilhões. Seguido por Nordeste, com R$ 13 bilhões; Sul com R$ 5 bilhões; Centro-Oeste com R$ 3,2 bilhões e Norte com R$ 2,52 bilhões.