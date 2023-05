430

O Dia Livre de Impostos (DLI), iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), acontece nesta quinta-feira (25/5) com a participação de centenas de lojas de Belo Horizonte, que trazem os seus produtos sem a incidência de impostos no valor final. A diversidade de estabelecimentos comerciais traz consigo a pluralidade de produtos, com itens como picanha, remédios, cimento e até cerveja. Em alguns itens, o valor pode ser até 70% menor que o praticado normalmente.





A Casa de Carnes Diamantina, na Feira dos Produtores, que fica no bairro Cidade Nova, na Região Nordeste, vai oferecer três cortes diferentes de carnes sem o valor dos impostos. Cada cliente poderá adquirir até dois quilos por corte e o pagamento poderá ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de crédito.





O músculo bovino, que normalmente custa R$ 38,99, será vendido a R$ 22,99 o quilo. A copa lombo, vendida por R$ 28,99, será comercializada por R$ 18,99 o quilo, e a picanha bovina a R$ 49,99, com preço comum de R$ 69,99.





Quanto aos bares e restaurantes, participarão os estabelecimentos filiados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG) , que abrange locais em diversos bairros. Além das lojas de rua, os shoppings Cidade, Minas, Estação, Via Shopping Barreiro, Via Brasil e Serena Mall, em Nova Lima, também participarão do Dia Livre de Impostos, assim como os mercados Central e Novo, a Feira dos Produtores e a Galeria Ouvidor.

Produtos diversos

A rede de Drogarias Araújo irá disponibilizar cerca de dois mil produtos de várias categorias, como beleza, saúde, pet, nutrição. Além das lojas físicas, os descontos também valem para as compras feitas via canais digitais.





A Jaraguá Tintas, revendedora Coral, é estreante no DLI e, neste primeiro ano de participação na ação, vai colocar todo o estoque de tinta Rende Muito (branco e branco gelo), a campeã de vendas, em promoção. Com a retirada dos impostos, a lata de 18 litros, normalmente vendida a R$ 329, vai baixar para R$ 225, o que representa uma redução de R$ 104 em cada unidade.





As nove lojas da rede de sapatarias Elmo irão comercializar até dois mil produtos infantis, masculinos e femininos. Em calçados a incidência de impostos corresponde a até 33% do valor final. Outra grande rede, a Centro Visão, irá comercializar mais de 30 mil produtos na data com redução de até 32% nas 36 lojas espalhadas pela capital.

Gasolina e botijões de gás

A gasolina comum será comercializada a R$ 3,77 no Posto Oceano, no Barro Preto, na Região Centro-Sul. Serão disponibilizados cinco mil litros do combustível para o abastecimento de veículos, sendo 69 motos, com 7,95 litros, totalizando o valor de R$ 30; e 140 carros, com 31,8 litros, totalizando R$ 120. O pagamento deve ser feito unicamente em dinheiro. A distribuição de senhas começa às 8h e o abastecimento às 9h.





A distribuidora Amigão, localizada no bairro Jardim América, na Região Oeste, e a Flash Gás, em Venda Nova, irão comercializar gás de cozinha por R$ 81,99, uma redução de 18% em impostos.

