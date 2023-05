430

As medidas incluirão linhas de crédito para o setor industrial e reduções tributárias. Edesio Ferreira/EM

A Coalizão Mobilidade Triplo Zero, uma rede composta por diversas entidades focadas em mobilidade urbana, publicou um manifesto expressando preocupação com a intenção do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de incentivar o setor automotivo, especialmente o carro popular. Segundo o documento, esta medida representa um retrocesso maior do que a ação similar tomada após a crise de 2008, já que atualmente a sociedade precisa lidar com a urgência das questões climáticas e implementar ações eficientes de curto, médio e longo prazos.





O grupo, que inclui entidades como Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Inesc, Movimento Passe Livre, Tarifa Zero BH, Observatório da Mobilidade de Salvador, União de Ciclistas do Brasil, Rede Nossas, Casa Fluminense, Observatório dos Trens, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento e Fundação Rosa Luxemburgo, afirma que ao socorrer a indústria automobilística com um pacote de ações, o país estará retrocedendo no caminho da mobilidade urbana sustentável e perdendo a oportunidade de protagonizar a proteção climática.





O plano de incentivo ao setor automobilístico faz parte de um programa mais amplo de Lula para impulsionar a indústria como um todo. As medidas, que serão anunciadas na próxima sexta-feira (25/5) em evento na Fiesp, incluirão linhas de crédito para o setor industrial, reduções tributárias, aumento do índice de nacionalização de bens manufaturados e um programa de financiamento para veículos.