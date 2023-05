430

O valor de R$ 3,77 por litro representa o preço da gasolina comum sem a incidência de três impostos Leandro Couri/EM/D.A Press A gasolina comum será vendida a R$ 3,77 no Posto Oceano, localizado no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, devido ao Dia Livre de Impostos (DLI), que acontece nessa quinta-feira (25/5). A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promove a data a fim de mostrar para o consumidor o impacto dos impostos no preço final dos produtos. A gasolina comum será vendida a R$ 3,77 no Posto Oceano, localizado no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, devido ao Dia Livre de Impostos (DLI), que acontece nessa quinta-feira (25/5). A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promove a data a fim de mostrar para o consumidor o impacto dos impostos no preço final dos produtos.









O valor de R$ 3,77 por litro representa o preço da gasolina comum sem a incidência de três impostos: a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins), que equivalem a cerca de 24% do preço final do produto.

Dinâmica do abastecimento

Para conseguir abastecer no Posto Oceano, o consumidor deve se atentar ao horário, já que a quantidade de automóveis a serem abastecidos é limitada. A gasolina será distribuída para 140 carros e 69 motos, entregando 31,8 litros por carro e 7,95 litros por moto.

O estabelecimento vai distribuir senhas a partir de 8h e começar a abastecer os tanques a partir de 9h. A gerente do posto conta que “ano passado, quando deu 11h, já não tinha mais nada”.