430

Serão disponibilizados cinco mil litros de combustível, sendo 69 motos, com 7,95 litros, totalizando o valor de R $30; e 140 carros, com 31,8 litros, totalizando R $120 Leandro Couri/EM/D.A Press No Dia Livre de Impostos (DLI), nesta quinta-feira (25/5), a gasolina comum será vendida a R$ 3,77 no Posto Oceano, localizado no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O objetivo do movimento, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), é mostrar para o consumidor o impacto que os impostos têm no preço final dos produtos. No Dia Livre de Impostos (DLI), nesta quinta-feira (25/5), a gasolina comum será vendida a R$ 3,77 no Posto Oceano, localizado no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O objetivo do movimento, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), é mostrar para o consumidor o impacto que os impostos têm no preço final dos produtos.





Serão disponibilizados cinco mil litros de combustível para abastecer 69 motos, com 7,95 litros, totalizando o valor de R$ 30, e 140 carros, com 31,8 litros, totalizando R$ 120. O pagamento deve ser feito exclusivamente em dinheiro.



Para abastecer, o consumidor deverá retirar uma senha e respeitar a ordem de chegada. As senhas começarão a ser distribuídas às 8h, e o abastecimento dos veículos começa às 9h.





Não será permitido o abastecimento em galões, vasilhames ou quaisquer recipientes, mesmo sendo os galões autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP).





O valor de R$ 3,77 por litro representa o preço da gasolina comum sem a incidência de três impostos: a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins), que equivalem a cerca de 24% do preço final do produto.



De acordo com a Petrobras, o preço médio do combustível no Brasil é de R$ 5,49, sendo que 19,7% correspondem a impostos estaduais e 6,4% a impostos federais.

Botijão de gás e cimento mais baratos

Os sacos de cimento e os botijões de gás também ficarão mais baratos no Dia Livre de Impostos, em algumas lojas.



Na distribuidora Amigão, no bairro Jardim América, que fica na Região Oeste de BH, e na Flash Gás, em Venda Nova, o botijão de gás, que custa R$ 100, será vendido por R$ 81,99, representando uma redução de 18% em impostos. As vendas começarão às 8h e as senhas serão distribuídas a partir das 7h.





Já o cimento CP II ficará mais barato nas lojas Casa Falci, no Centro, e Obradec Casa e Construção, no bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul. Na primeira, o produto vai custar R$ 25,90, e na outra, R$ 21,90, com número limitado de dez unidades por cliente, comercializando, ao todo, 400 sacos. O pagamento deverá ser feito por PIX, dinheiro ou cartão de débito.





Na Casa Falci, o cliente poderá pagar com cartão de crédito, em parcela única, mas não poderá pagar com PIX, e os produtos deverão ser retirados na loja. A loja vai vender selante PU 40 a R$ 13 , carrinho de mão por R$ 240 e caixa d’água, de 500 litros, por R$ 196.

Dia Livre de Impostos - Venda de Gasolina Comum

Data: 25 de maio - quinta-feira

Local: Posto Oceano - Avenida do Contorno, 10.325 - Barro Preto

Horário: distribuição de senhas - 8 horas | abastecimento - 9 horas

Abastecimento: por ordem de chegada e retirada de senha

Pagamento: somente em dinheiro

Limite de abastecimento: 140 carros (31,8 litros por carro) e 69 motos (7,95 litros por moto)





Venda de botijão de gás a R$ 81,99

Data: 25 de maio - quinta-feira

Locais: Amigão Gás: Rua Estrada do Cercadinho, 1315 - Jardim América Flash Gás: Av. Vilarinho, 3197 - Venda Nova

Horário de início das vendas: 8 horas. Distribuição das senhas a partir das 7 horas

Cimento

Loja: Obradec Casa e Construção (Rua Niquelina, 800 - Santa Efigênia)

Produto: Cimento CP II

Preço: R$ 21,90





Loja: Casa Falci Rua Rio Grande do Sul, 381 - Centro)

Produto: Cimento CP II

Preço: R$ 25,90