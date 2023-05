430

As tarifas de energia elétrica nas residências que recebem fornecimento da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) vão ficar 14,91% mais caras a partir do próximo domingo (28/5). O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira (23/5).





De acordo com a companhia, o processo de Revisão Tarifária ocorre a cada cinco anos. O cálculo é baseado nos investimentos feitos pela distribuidora em sua área de concessão e os custos operacionais eficientes.









Leia também: Verão: consumo de energia deve aumentar em 15% e elevar conta de luz "Isso foi possível porque, nos últimos quatro anos, a Cemig submeteu à Aneel proposta de antecipação da devolução para os seus consumidores dos recursos levantados judicialmente em função do trânsito em julgado da ação que questionou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Pasep/COFINS das faturas de energia", explicou.

Assim, desde 2020, a companhia já devolveu cerca de R$ 5 bilhões aos seus clientes, o que fez com que não houvesse aumento da tarifa em 2020 e 2021, além de um valor menor em 2022.





O anúncio da tarifa da companhia é sempre feito pelo órgão regulador do sistema elétrico na terça-feira anterior ao dia 28 de maio, que é a data definida para o reajuste das tarifas da Cemig Distribuição, conforme determina o contrato. Ainda é válido destacar que as tarifas de todas as distribuidoras brasileiras são definidas pela Aneel.