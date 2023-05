430

Ministro afirmou que sua missão é ajudar a tirar pessoas da pobreza. Evaristo Sa/AFP

Nesta terça-feira (23/5), Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, afirmou que os juros elevados prejudicam o combate à pobreza, reforçando a posição do governo sobre a necessidade de redução da Selic pelo Banco Central (BC).



A declaração ocorreu durante o lançamento do movimento Pacto Contra a Fome, uma iniciativa da sociedade civil composta por organizações não governamentais, iniciativa privada e setor público, visando estabelecer ações colaborativas para eliminar a fome no Brasil até 2030.

Dias defendeu a redução dos juros a um nível 'mais adequado' e afirmou que sua missão como ministro é ajudar a tirar pessoas da pobreza, não agravar a situação das famílias de baixa renda com maior endividamento. Em seu pronunciamento, o ministro ressaltou que o aumento do salário mínimo acima da inflação colabora para elevar a renda dos mais pobres e 'tirar mais gente da pobreza'.





O ministro mencionou ainda o reforço do programa Bolsa Família em junho, com a adição de repasses de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos. Isso permitirá que mais de 8,5 milhões de famílias saiam da extrema pobreza, segundo Dias. Por fim, ele acrescentou que o novo marco fiscal, que substituirá a regra do teto de gastos e será votado na Câmara, proporcionará melhores condições para o Brasil atrair investimentos.