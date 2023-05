430

A lista de produtos é extensa e vai de gasolina e gás de cozinha a alimentos e produtos de beleza Marcos Michelin/ EM/ D.A Press As unidades da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo o Brasil promovem, nesta quinta-feira (25/5), o Dia Livre de Impostos, campanha que tem o objetivo de conscientizar o consumidor a respeito do impacto que os impostos têm sobre o preço final dos produtos. As unidades da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo o Brasil promovem, nesta quinta-feira (25/5), o Dia Livre de Impostos, campanha que tem o objetivo de conscientizar o consumidor a respeito do impacto que os impostos têm sobre o preço final dos produtos.













Os comerciantes têm até a véspera, na quarta-feira (24/5), para aderir à lista e confirmar a participação na iniciativa. Até agora, as redes lojistas de Belo Horizonte confirmadas são: Drogaria Araujo, Centro Visão, Mobiliadora Líder, Elmo, Verdemar, Super Nosso, Rommanel, Obradec Materiais de Construção, Droga Clara e Lojas Rede. Dentre os shoppings, já garantiram que vão participar o Shopping Cidade, Minas Shopping, Shopping Estação e Via Shopping Barreiro.

Entre as lojas participantes, as farmácias da rede Drogaria Araújo se destacam. Todas as 300 lojas participam da iniciativa, trazendo descontos de até 55%. Além disso, as lojas mantêm os produtos com o preço que eles teriam se o imposto fosse igual a zero por uma semana, ou seja, de 25 a 31 de maio.





De acordo com o diretor da CDL Jovem, Marcelo Fonseca, é muito importante que grandes comércios, como redes de supermercado e farmácias, participem da campanha, porque são “lojas de compras recorrentes”, e acabam atingindo mais consumidores.