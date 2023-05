430

Os comerciantes têm até a véspera, na quarta-feira (24/5), para aderir à lista e confirma a participação na iniciativa das Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo o Brasil. Em 2022, 40 mil lojas participaram, movimentando R$ 3 bilhões. O Dia Livre de Impostos, campanha que tem o objetivo de conscientizar o consumidor a respeito do impacto que os impostos têm sobre o preço final dos produtos, terá novidades este ano. A data escolhida é 25 de maio, próxima quinta-feira.Os comerciantes têm até a véspera, na quarta-feira (24/5), para aderir à lista e confirma a participação na iniciativa das Câmaras de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo o Brasil. Em 2022, 40 mil lojas participaram, movimentando R$ 3 bilhões.





Durante o dia nacional, produtos são vendidos com o valor que eles teriam se não houvessem impostos, representado descontos de até 70%. A lista de produtos é extensa e vai de gasolina e gás de cozinha a alimentos e produtos de beleza.



O consumidor, porém, terá de esperar até segunda-feira (22/5), quando os nomes das lojas e serviços participantes começarão a ser liberados.



Entre as novidades, a rede de supermercados Verdemar adere à iniciativa pela primeira vez. Os supermercados Supernosso também participam. Outra estreia é da rede de lojas de brinquedos Estripulia, que participa, com nove unidades.

De acordo com o diretor da CDL Jovem, Marcelo Fonseca, é muito importante que grandes comércios, como redes de supermercado e farmácias, participem da campanha, porque são “lojas de compras recorrentes”, e acabam atingindo mais consumidores. Ele conta, ainda, que todas as lojas da Drogaria Araújo participarão, bem como as do Shopping DiamondMall.





A iniciativa já tinha grande adesão, mas, segundo Marcelo, a CDL espera, para este ano, uma adesão ainda maior dos comerciantes.



Ele ressalta a importância do Dia Livre do Comércio argumentando que “na correria do dia a dia, a gente acaba não fazendo contas”, e não percebe como os impostos impactam no bolso do consumidor.