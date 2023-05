SIGA NO

O Dia Mundial da Acessibilidade, nesta quinta-feira (18), é uma data que sempre resgata o debate sobre a necessidade de avançar na inclusão das pessoas com deficiência (PCD) no mercado de trabalho.



De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 45 milhões de brasileiros que se identificam como PCD, apenas 28,3% estão empregados.





Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Nacional, Isocial e Catho apontou que 65% dos gestores têm resistência em contratar PCDs. Diante desse cenário, é preciso uma mudança cultural para avançar em questões de diversidade.