Gasolina está em média R$ 0,31 mais barato nos postos da Grande BH Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press A nova política da Petrobras com a paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional está trazendo consequências positivas para o bolso do consumidor mineiro. A nova política da Petrobras com a paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional está trazendo consequências positivas para o bolso do consumidor mineiro.









A pesquisa, realizada entre os dias 18 e 19 de maio de 2023, em 195 postos de Belo Horizonte e Região Metropolitana, apontou que o valor médio da gasolina antes era de R$ 5,34, e atualmente com a nova ação da Petrobras, o combustível nos postos da Grande BH está sendo encontrado por volta de R$ 5,03.

Gasolina ainda é mais vantajoso

O etanol corresponde a 74% do valor da gasolina. Seguindo a famosa regra dos 70%, em que o etanol só é vantajoso se custar até 70% do litro da gasolina, o levantamento mostrou que o biocombustível ainda não é vantajoso para consumo no momento.





Em uma estimativa de consumo fixado em 8,5 km por litro no Etanol e 11,5 km por litro na gasolina, a pesquisa fez os seguintes cálculos do custo do quilômetro rodado:

Preço médio da gasolina R$ 5,03 (consumo 11,5 km/l)

Gasolina R$ 0,44 por km rodado.

Preço médio de etanol R$ 3,71 (consumo 8,5 km/l)

Etanol R$ 0,44 por km rodado.

A pesquisa lembra que o resultado pode ser diferente, já que existem variáveis como: modelo do veículo, densidade do trânsito e modo de condução.





O funcionário público aposentado Fernando Augusto Brandão Vieira, de 83 anos, diz que mesmo não sendo a favor do Governo, está aproveitando a nova redução dos combustíveis.





“Esse carro é flex, mas só ponho gasolina, e estava pensando em colocar um pouquinho de álcool, mas o frentista falou ‘o melhor você botar gasolina, está compensando mais’, aí eu coloquei a gasolina”, compartilha o senhor.

Fernando Augusto Brandão Vieira, funcionário público aposentado, 83 anos Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Gasolina, etanol e diesel

O preço médio da gasolina comum caiu R$0.31 por litro, sendo antes vista no valor de R$ 5,34 e atualmente R$ 5,03, queda de 5,72%.

No caso do etanol, o preço médio caiu R$ 0,46, sendo que o valor médio era de R$ 4,17 e passou a ser de R$ 3,71, redução de 10,92%.

O preço médio do litro do Diesel caiu R$ 0,46, o preço que era R$ 5,73 passou para R$ 5,27, diminuição de 7,99%.

O menor preço encontrado da gasolina comum nos 195 postos da Grande BH foi de R$ 4,85 e o maior de R$ 5,49, variando 13,20%.

No caso do etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,47, e o maior de R$4,18, com uma variação de 20,46%.

O menor preço do diesel é de R$ 4,79 e o maior R$5,99, uma diferença de 25%.