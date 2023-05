Gasolina comum pode cair para R$ 4,61 em Belo Horizonte

430

Situação, porém, está diretamente ligada ao repasse integral dos valores para os consumidores, por parte das distribuidoras e postos de combustíveis (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press) A gasolina comum em Belo Horizonte pode chegar a R$ 4,61 após o anúncio de redução de preços da Petrobras. A situação, porém, está diretamente ligada ao repasse integral dos valores para os consumidores, por parte das distribuidoras e postos de combustíveis.









Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas (Ipead), atualmente, o valor médio da gasolina comum em BH é de R$ 5,28 e, se houver o repasse integral da redução de preços para o consumidor, o preço muda para R$ 4,61. Ou seja, o litro ficaria R$ 0,67 mais barato.





O mesmo ocorre com o gás de cozinha, o valor médio considerado pelo Ipead é de R$ 121,70 e passaria para R$ 95,66.





De acordo com Diogo Santos, economista do Ipead, essa redução de preço resulta num controle maior da inflação. "Os combustíveis e gás de cozinha no geral, tem um peso muito grande no cálculo da inflação, porque são itens muito consumidos. Então, se eles caírem e essa queda for repassada ao consumidor, vai implicar em um efeito muito benéfico", diz.

Entenda





Durante sua fala, Prates esclareceu que a empresa não irá abandonar a referência internacional, mas sim a paridade de importação. "É bom enfatizar que referência não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido e o petróleo e seus derivados com preços fora do comum, consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque 'abrasileirar' os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente", explicou.





De acordo com o ministro, estava na hora de "abrasileirar" o preço dos combustíveis. "Era hora de sinalizar de forma clara que o governo Lula vai cobrar de todas as empresas que cumpram com o seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, lucrativas e atrativas para os investidores. De forma alguma, a Petrobras deixará de ser atrativa para os investidores", declarou.





É previsto que, a partir desta quarta-feira (17/5), nas refinarias, a gasolina reduza, no mínimo, R$ 0,40 por litro. Já o diesel, R$ 0,44 por litro, e o gás de cozinha, R$ 8,97.