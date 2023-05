Ações da Petrobras operam em alta após nova política de preços

O movimento causou boa reação no mercado de investimento e as ações da empresa na Bolsa de Valores tiveram uma forte alta

Esse movimento causou boa reação no mercado de investimento e as ações da empresa na Bolsa de Valores tiveram uma forte alta. De acordo com o site Valor Investe, por volta das 10h45, os papéis ordinários (que tem direito a voto em assembleias) subiam em 3,68%, vendido R$ 29, 61. Já os papeis preferenciais (com preferência nos dividendos), estavam 4,01%, a R$ 26,69.