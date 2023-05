430

Vista da nova fábrica da Eurofarma em Montes Claros: com investimento de R$ 1,8 bilhão em sua primeira fase, empreendimento deve entrar em operação no fim de 2024 Eurofarma/divulgação







Detentor do terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do país, atrás de São Paulo e do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais se destaca em diversos setores da economia como na mineração, na agricultura (maior produtor de café e de leite do país) e na produção industrial. E sedia também um polo da indústria farmacêutica, que surgiu em Montes Claros e está em fase de consolidação.

Vista externa e laboratório da Hibopolar, que entrou em operação em 2017 e já está em processo de expansão: empresa produz 130 apresentações de medicamentos Hipolabor/divulgação CAFAF Hipolabor/divulgação

A cidade de 414, 3 mil habitantes no Norte de Minas experimenta uma onda de crescimento devido à atração de três grandes plantas de medicamentos, que juntas, totalizam R$ 2,5 bilhões de investimentos e a criação de 2.200 empregos diretos e pelo menos outros 1,5 mil indiretos: a Eurofarma, a Cristália e a Hipolabor. O município sedia ainda a multinacional dinamarquesa Novo Nordisk, maior fabricante de insulina do mundo – produz mais da metade do medicamento consumido no planeta. A reportagem apurou a informação de que a Novo Nordisk projeta ampliar sua planta de Montes Claros. A multinacional não divulga detalhes sobre o assunto, mas confirmou a “realização de estudos” para a expansão. Além disso, a cidade conta com uma fábrica de vacinas e remédios veterinários, a MSD Saúde Animal (antiga Vallée).

Ao longo de sua história, a cidade-polo do Norte de Minas experimentou mudanças no perfil econômico. Já foi chamada de “terra do boi”, por causa da criação de gado de corte na região, mesmo com a adversidade da seca. Nas décadas de 1960 e 1970, o município recebeu empreendimentos industriais de vários ramos, atraídos por incentivos fiscais da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A partir dos anos 1990 e 2000, também se fortaleceu como um polo universitário, sediando várias entidades superiores (públicas e privadas).

O carro-chefe do cluster (agrupamento) farmacêutico de Montes Claros, na atualidade, é a multinacional Eurofarma, que instala uma nova fábrica, com investimentos totais de R$ 1,8 bilhão, na primeira fase do empreendimento, e a a previsão de gerar 600 empregos diretos, somados a outros 1.500 postos de trabalho indiretos.

A unidade representa um dos maiores empreendimentos farmacêuticos em instalação no país, com uma área construída prevista de 280 mil metros quadrados – quase duas vezes o tamanho do estádio Maracanã–, na Estrada da Produção, no Distrito Industrial 2 de Montes Claros. As obras foram iniciadas em 2019. A perspectiva da indústria é de entrar em operação no final de 2024.

De acordo com a Eurofarma, o novo complexo industrial mineiro tem “como principal objetivo ampliar a produção de antibióticos, como amoxicilina e benzetacil, além de medicamentos sólidos e hormonais – cujo portfólio inclui Selene, Tamisa e Testosterona”.

O grupo anuncia ainda que a produção da nova planta atenderá o Brasil e países da América Latina onde o laboratório atua. A companhia mantém operações próprias no Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, além de mercados da América Central como Costa Rica, Panamá e República Dominicana.

Em outubro de 2022, a Eurofarma anunciou que recebeu financiamento da FIC, organização do Banco Mundial voltada para o setor privado nos mercados emergentes, no valor de US$ 150 milhões (R$ 750 milhões) para a nova fábrica de MontesClaros e para um projeto de vacinas contra a COVID-19 em Itapevi (SP). A empresa também conta com financiamento do Banco do Nordeste.





OUTROS EMPREENDIMENTOS Outro expressivo empreendimento do ramo de farmacêutico em implantação em Montes Claros é do Laboratório Cristália. O investimento é de R$ 300 milhões, prevendo a criação de 700 empregos diretos. A fábrica começou a ser instalada em 2021 e vai entrar em operação no primeiro semestre do ano que vem. Segundo o grupo Cristália, a unidade será “multipropósito”, ou seja vai produzir diferentes tipos de medicamentos, como pomadas, injetáveis e liofilizados (kits para diagnósticos).

Montes Claros conta ainda com uma fábrica de medicamentos da Hipolabor, que começou a ser instalada em 2014 e entrou em operação em 2017, envolvendo investimentos da ordem de R$ 400 milhões. A empresa tem 500 colaboradores diretos, mas anuncia que está em processo de expansão, o que deve gerar mais 400 empregos.

Segundo o presidente da Hipolabor, Renato Alves, atualmente, a unidade fabril de Montes Claros produz mais de 130 apresentações de medicamentos. “Hoje, nossa empresa é líder em medicamentos genéricos injetáveis no Brasil, mas também temos produtos sólidos orais, líquidos orais, cremes, géis e pomadas. Atendemos a mais de 20 especialidades terapêuticas”, cita Alves. O grupo conta também com unidades em Belo Horizonte e Sabará.





INSULINA A unidade da Novo Nordisk em Montes Claros é reconhecida como a maior fábrica de insulina da América Latina e uma das mais modernas do mundo, responsável por 30% da insulina produzida mundialmente pela companhia e 15% do produto consumido no mundo, totalizando, sozinha, 25% de toda exportação de medicamentos do Brasil, segundo informações da própria multinacional dinamarquesa.

O Estado de Minas recebeu informações de que a Novo Nordisk trabalha na expectativa de ampliar sua planta de Montes Claros. Procurada, a empresa confirmou a “realização de estudos para expandir a capacidade produtiva” no Norte de Minas, mas sem detalhar investimentos ou empregos previstos.

“O projeto ainda está em fase de análise, o que inclui, entre outros processos, a emissão de licenças e certificados pelos devidos órgãos reguladores”, informou a assessoria da Novo Nordisk no Brasil. “Caso o projeto seja aprovado e validado internamente, a Novo Nordisk compromete-se a divulgá-lo, incluindo seus aspectos sociais, econômicos e ambientais, seguindo sua missão de impulsionar mudanças para desenvolvimento da sociedade e ampliação do acesso a seus medicamentos”, completou.

A multinacional lembrou ainda que a unidade de Montes Claros, além de ser a maior fábrica do medicamento da América Latina, é fornecedora de insulinas em ampolas e canetas para o sistema público de saúde (SUS) brasileiro e uma das maiores exportadoras do Brasil.









Multiplicador de riqueza e oportunidades

“A consolidação do polo farmacêutico no Norte de Minas é muito importante não somente para a região, mas para todo o estado de Minas Gerais. A indústria farmacêutica trabalha com tecnologia e constantes investimentos em inovação, com pessoal altamente qualificado, o que agrega valor a seus produtos. Então é uma indústria que traz riquezas e multiplica oportunidades na região de se instala”, avalia o presidente da Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

A Eurofarma, salienta, se soma a outras empresas farmacêuticas de Montes Claros, que se consolida como o “o mais importante polo farmacêutico do nosso estado”, destaca. “Com certeza, inúmeras oportunidades serão criadas, fazendo com que esse cluster farmacêutico passe a ser também mais atrativo para outras empresas, entendendo as vantagens para se instalar no estado de Minas Gerais, mais especificamente, na região de Montes Claros”, afirma o presidente da Fiemg.

O diretor regional da Fiemg-Norte, Adauto Marques, salienta que a facilidade de escoamento da produção, por conta da malha rodoviária, a disponibilidade de mão de obra e a parceria com a Prefeitura de Montes Claros, que fez concessões para a aquisição do terreno pela companhia, além dos incentivos fiscais da Sudene, viabilizaram a ida da Eurofarma para o Norte de Minas em detrimento do plano inicial da indústria de se estabelecer no Nordeste do país. A partir daí a porta se abriu para a formação do polo.

“A Cristália veio no rastro da Eurofarma, pois as duas são parceiras. Estive na sede da empresa em São Paulo, em reunião com a diretoria, e apresentei os benefícios que a cidade oferecia. A Cristália fornece o IFA (insumo farmacêutico ativo) para que a Eurofarma fabrique diversos remédios”, informa Adauto Marques.

O presidente regional da Fiemg anunciou que a região poderá receber outras plantas da indústria farmacêutica. “Estamos também em tratativas com outras empresas do ramo, com negociações já bastante avançadas, mas ainda não podemos adiantar nada para não atrapalhar as negociações. Mas as notícias são muito boas”, garante.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Fernando Passalio, receber uma nova indústria farmacêutica é relevante para o estado. “Minas Gerais é um estado gigante, que evidencia a cada dia sua vocação para reunir expressivos negócios. O novo polo farmacêutico em Montes Claros é só mais uma das iniciativas que denotam o potencial que o estado tem para receber novos negócios dos mais variados setores, bem como a expansão dos existentes”, avalia Passalio.

Segundo ele, a meta do governo de Minas é descentralizar a economia, buscando o desenvolvimento do estado como um todo. “Para impulsionar esse objetivo, o governo preza por um estado mais desburocratizado e amigo do investidor, com um ambiente de negócios simplificado, que auxilia quem deseja trazer empreendimentos para Minas Gerais”, afirma o secretário, lembrando que mais de 340 cidades já aderiram ao decreto estadual de liberdade econômica.

Ao assinalar as vantagens oferecidas por Montes Claros para atrair os investimentos na área farmacêutica, Fernando Passalio lembra que município está localizado na área da Sudene, que oferece diversos incentivos para a instalação de empresas. Ele destaca que o governo estadual também oferece incentivos por meio da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Invest Minas).