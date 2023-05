430

Consulta à restituição do IR2023 pode ser feita no aplicativo da Receita disponível nos sistemas iOS e Android Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal libera, na manhã desta quarta-feira (24/5), a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2023. A partir das 10h, o serviço estará disponível para todos os contribuintes.





Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. Basta informar o CPF e a data de nascimento.Outra opção é utilizar os aplicativos da Receita disponíveis para celulares na Apple Store ou na Google Play.De acordo com a Receita Federal, o primeiro lote será pago daqui a uma semana: 31 de maio. Serão contemplados 4.129.925 contribuintes, no valor total de R$ 7,5 bilhões. Segundo o órgão, é "o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF".O contribuinte que não resgatar o valor da restituição no prazo de 1 (um) ano deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal.