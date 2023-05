Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que há precedentes no permitem relações de emprego fora da CLT Carlos Moura/SCO/STF

Foi suspensa a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) de Minas Gerais que entendia que havia vínculo empregatício entre os motoristas e o aplicativo Cabify. A decisão contrária foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).