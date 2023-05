Alexandre de Moraes interrompe Nunes Marques sobre caso Celso Daniel

O julgamento da Corte era referente a uma ação movida pela coligação Brasil da Esperança, liderada pelo PT, contra uma fake news envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante as eleições de 2022. Na ocasião, a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) associou o PT e Lula ao assassinato do então prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel.

Nunes Marques acompanhou parcialmente o voto do relator, ministro Carlos Horbach, excluindo a senadora da condenação.

"Eu entendi que foi um depoimento pessoal, uma experiência de vida. Ela aduz e sugere uma participação do presidente no episódio, mas eu verifico que as distorções ocorreram nas publicações dos demais representados", afirma o ministro, se referindo à deputada Carla Zambelli (PL-SP) e ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ambos foram condenados ao pagamento de multa no julgamento