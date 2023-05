PGR vai ouvir deputado que acusou Moraes de desviar dinheiro para Venezuela

A Procuradoria Geral da República (PGR) quer ouvir o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ), que na última quarta-feira (10/5), foi a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) desvia dinheiro para financiar a morte de pessoas na Venezuela. A Procuradoria Geral da República (PGR) quer ouvir o deputado federal Luiz Lima (PL-RJ), que na última quarta-feira (10/5), foi a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) desvia dinheiro para financiar a morte de pessoas na Venezuela.









A PGR também quer saber se Moraes e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), querem protocolar representação contra o parlamentar.





Lira foi chamado de “boneco do posto” e foi acusado de não fazer nada sobre as ações do ministro do STF, que é constantemente acusado por bolsonaristas por ter ações autoritárias e que ultrapassam os limites do STF.





De forma irritada, Luiz Lima criticou a decisão de Moraes que queria suspender o aplicativo Telegram por 72h, caso a mensagem, que afirmava que o Projeto de Lei das Fake News irá acabar com a liberdade de expressão, enviada aos usuários da plataforma, não fosse removida. O parlamentar chegou a chamar o ministro de “vagabundo”.





"Ministro Alexandre de Moraes o senhor está desviando dinheiro da empregada doméstica para enviar para Venezuela pra matar pessoas", bradou de forma irritada o parlamentar bolsonarista.