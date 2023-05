Gleisi: 'Bolsonaro passou a vida mentindo para esconder os próprios podres'

Presidente do PT comentou a revelação de que Jair Bolsonaro transferiu dinheiro para o exterior (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mente sobre outros políticos para "esconder os próprios podres". A declaração da parlamentar foi dada ao comentar, nessa segunda-feira (15/5), a informação da Polícia Federal (PF) de que o ex-presidente transferiu dinheiro para o exterior.









Nessa segunda-feira, a PF informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma conta em um banco localizado no estado norte-americano da Flórida. Os investigadores já confirmaram a existência de uma conta ligada a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência.









Segundo o advogado Marcelo Bessa, Bolsonaro tinha o valor em uma conta poupança no país, pelo Banco do Brasil, e abriu uma conta no exterior para transferir suas economias por entender que "a economia brasileira iria de mal a pior" após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir o governo.