Bolsonaro tem conta no exterior com R$ 600 mil

A declaração foi dada para esclarecer supostas movimentações irregulares em dinheiro vivo pela família Bolsonaro (foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP) Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmaram a existência de uma conta no exterior em nome do ex-presidente com cerca de R$ 600 mil.

Segundo o advogado Marcelo Bessa, Bolsonaro tinha o valor em uma conta poupança no país, pelo Banco do Brasil, e abriu uma conta no exterior para transferir suas economias por entender que "a economia brasileira iria de mal a pior" após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir o governo.

"Essa transferência ocorreu de uma conta poupança que ele tinha para outra conta identificada em nome do presidente também, nos Estados Unidos. Ele fez isso porque acredita que o atual Governo não vai conduzir corretamente a economia e ele transferiu para outra conta nos Estados Unidos, aberta em dezembro. Todo o dinheiro foi transferido via Banco Central respeitando as questões legais", disse o advogado à imprensa durante a coletiva realizada na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília.