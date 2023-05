Pesquisa CNT: governo Lula é aprovado por 43,1%

Desempenho pessoal de Lula é aprovado por 57,4% dos entrevistados (foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

O início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve avaliação positiva de 43,1% dos brasileiros. De acordo com a Pesquisa CNT, divulgada nesta terça-feira (16/5), 14,6% dos brasileiros classificam a administração do governo Lula como ótima e 28,5% como boa.