Governo Lula avança para retirar CeasaMinas do plano de privatização

Associação Comercial ressalta que o Plano Nacional de Desestatização traz insegurança juridica para os comerciantes e afasta investimentos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) informaram, nesta segunda-feira (15/5), que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) iniciou o processo de retirada da estatal do Plano Nacional de Desestatização (PND). A possibilidade de a empresa ser removida do programa de privatizações já havia sido informada pelo ministro Paulo Teixeira (PT), durante visita ao espaço, em março









A estatal entrou no PND ainda em 2000, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Recentemente o processo de privatização ganhou celeridade no governo de Jair Bolsonaro (PL), quando a estatal estava ligada ao Ministério da Economia, de Paulo Guedes.





O presidente da CeasaMinas, Luciano José de Oliveira, ainda em março, chegou a destacar a importância da vinculação da estatal ao MDA. "Ficamos esses anos sem um norte. A chegada do ministro e a vinculação à sua pasta trazem esperança porque estávamos no Ministério da Economia no governo anterior e até então não fomos ouvidos", declarou.





O leilão da Ceasa chegou a ser marcado para o dia 22 de dezembro , no mesmo dia do pregão que vendeu o Metrô de BH, mas foi suspenso pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), após um pedido da equipe de Transição do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que alegou que a homologação da venda só aconteceria já no mandato do petista.





A CeasaMinas também informou que o BNDES, no último dia 18 de abril, encerrou a página eletrônica que prestava informações sobre o processo. “A partir disso, já foram iniciadas as tratativas junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) para o cancelamento do processo”, disse a nota.

Insegurança

O presidente da Associação Comercial da CeasaMinas (Acceasa-MG), Noé Xavier da Silva, relatou que a indefinição sobre o processo do PND gera insegurança para os comerciantes e afasta investimentos.





“A manutenção da CeasaMinas no PND, por mais de 23 anos, gera insegurança jurídica e impede a realização de investimentos em infraestrutura, os modelos de contratos de concessões atuais são muito prejudiciais aos comerciantes, levando grandes investimentos para fora da CeasaMinas”, disse.





Noé Xavier ainda informou que a associação não foi informada oficialmente sobre a retirada da Ceasa do plano, mas destacou que a Acceasa reivindica que os contratos de concessão sejam modernizados para afastar condições contratuais severas, “trazendo segurança jurídica e investimentos”, completou.





Já a CeasaMinas ainda destacou que futuros investimentos e eventuais renovações de contratos de concessão serão tratados após o cancelamento do processo de privatização. O Estado de Minas procurou um posicionamento do BNDES e do MDA, mas até o momento não houve resposta.