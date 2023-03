Paulo Teixeira visita Ceasa e sugere retirada de plano de privatização

O ministro se reuniu com produtores, associações, comerciantes e trabalhadores, que se mostraram contra a privatização do local e cobraram um novo acordo coletivo (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), visitou a Central de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele se reuniu com produtores, associações, comerciantes e trabalhadores, que se mostraram contra a privatização do local e cobraram um novo acordo coletivo.





"Vou relatar ao presidente Lula o que eu vi aqui e sugerir que a CeasaMinas seja retirada do plano de privatização neste primeiro momento. Enquanto isso, vamos criar um grupo de trabalho ver qual o melhor caminho dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento", disse o ministro, que prometeu uma nova visita em 90 dias.









"A CeasaMinas, além de ser responsável pelo abastecimento, que é uma questão estratégica e deve ser prioritária, tem importância grande porque garante a governabilidade de pessoas que moram nas cidades vizinhas", declarou Marília.





A visita passou por diferentes pontos da Central, como o Mercado Livre do Produtor (MLP). Para Luciano, o local é uma extensão dos municípios ali representados, que impulsionam o desenvolvimento do estado e da agricultura.

"Ficamos esses anos sem um norte. A chegada do ministro e a vinculação à sua pasta trazem esperança porque estávamos no Ministério da Economia no governo anterior e até então não fomos ouvidos", declarou o presidente da CeasaMinas, Luciano José de Oliveira.