Lula: 'Tem que se governar com coração de mãe'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo em homenagem ao Dia das Mães neste domingo (14/5) e o publicou nas redes sociais. No discurso, ele diz que “não tem nada melhor no mundo do que uma mãe” e que precisa governar o país com "coração de mãe".

“A mãe, em qualquer circunstância, ela trata o filho com carinho. Se ela tiver 10 filhos, 12 filhos, minha mãe teve 12, ela vai tratar todos em igualdade de condições. Para governar um estado ou um país você tem que governar com o coração de mãe”, disse.

'Tudo que aprendi foi com minha mãe'

Durante a semana, Lula postou três homenagens as mães e lembrou de Dona Lindu, que morreu aos 64 anos vítima de um câncer (foto: Ricardo Stuckert/PR)

No sábado (13/4), Lula fez uma postagem em homenagem a mãe dele, Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu, que morreu aos 64 anos, em 1980, vítima de câncer. "Eu não tenho mais a minha mãe aqui, mas tudo que aprendi na vida, aprendi com ela ", disse.





Dona Lindu foi agricultora. “Ela saiu de casa só com a roupa do corpo, para São Paulo. Nós sobrevivemos vendendo sardinha, laranja, carvão. E graças ao caráter que a minha mãe me deu, sou o primeiro nordestino a ser presidente do Brasil, três vezes”, escreveu.

Na mensagem, Lula fala sobre presentear as mães. “Neste domingo de manhã, se não tiver dinheiro para dar uma lembrancinha pra mãe, dê um beijo de reconhecimento”, disse.“Tratem a mãe e o pai com muito respeito e com muito carinho. Sobretudo a mãe. Hoje à noite vocês vão dar um beijo na mão de vocês e falar que ‘foi o presidente Lula que mandou dar um beijo na senhora de agradecimento’”, afirmou.