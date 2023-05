Lula homenageia a mãe: 'Tudo que eu aprendi na vida, aprendi com ela'

Mãe de Lula, Dona Lindu, morreu a aos 64 anos vítima de um câncer, em 1980 (foto: Ricardo Stuckert/PT) Na véspera do dia das mães, neste sábado (13/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lembrou e homenageou a Dona Lindu, atribuindo a ela o feito de ter se tornado presidente da república. A mãe do presidente, Eurídice Ferreira de Melo, morreu aos 64 anos vítima de um câncer, em 1980.









Quando Dona Lindu morreu, Lula era preso político na ditadura no Departamento Estadual de Ordem Política e Social (Dops), mas foi autorizado a ir ao velório em São Bernardo do Campo (SP). Na sexta-feira (12/5), no Ceará, Lula já havia prestado homenagens a sua mãe, e passou uma mensagem para os brasileiros.

“Não existe nada mais valioso que uma mãe. No domingo, não precisa dar presente se não tem condições, mas dê um abraço, um beijo. Agradeça o cuidado dela com você, porque precisamos recuperar o carinho no país”, disse.





Neste domingo de Dia das Mães (14/5), o presidente Lula deve ficar no Palácio da Alvorada, sem cumprir algum evento de agenda. Já na quarta-feira (17/5), o petista vai embarcar para o Japão onde participa como convidado da reunião da cúpula do G7, o grupo das sete maiores economias industrializadas do mundo.