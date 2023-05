Líder do PL após deputado tirar foto com Lula: 'Vamos deixar ele no sal'

Carlos Jordy chamou o deputado Yury do paredão de traidor, afirmando que ele se elegeu com a bandeira de Bolsonaro (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara dos Deputados, afirmou que o deputado Yury do Paredão (PL-CE) não será expulso do partido após aparecer em foto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa sexta-feira (12/5). O parlamentar, no entanto, deve ser isolado pelos demais correligionários.









“Não sei se ele tá querendo emenda. Não sei se ele tá querendo expulsão do partido, mas eu já conversei com os dirigentes da legenda e nós não vamos dar esse gostinho para ele, porque com a expulsão ele carrega o mandato. Ele vai ficar no partido, mas nós vamos deixar ele no ‘sal’”, ressaltou Carlos Jordy.









Deputado do PL se elegeu com a bandeira de Bolsonaro e agora posta foto com lula. A política ama traição, mas odeia o traidor! pic.twitter.com/pIBOKOltNn %u2014 Carlos Jordy (@carlosjordy) May 13, 2023 O deputado ainda fez uma comparação com o reality show Big Brother Brasil (BBB) ao dizer que Yury estará no paredão na próxima eleição e que será eliminado, já que a população não gosta de quem usam a imagem de outra pessoa para se eleger e depois vão para o lado do mal. “Vão para o lado dos descondenados, por lado daqueles que assaltaram a nação ”, completou.

Yury recebeu Lula e comitiva no Ceará

Na legenda da foto publicada, Yury afirmou que era uma honra recepcionar o presidente Lula e sua comitiva, que contou com o ministro da Educação, Camilo Santana, em Juazeiro do Norte (CE). “Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos”, escreveu o deputado.





Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro criticaram a publicação e se expressaram arrependidos por terem votado em Yury. “Só não espere voto da direita em 2024. Passam rápido 4 anos”, disse um usuário.





“Deverias se chamar "Yury o Trairão"! Esqueceu que a direita quem te elegeu? Mais um que vai cair como o outro federal que surfou é ficou no meio do caminho”, afirmou outro seguidor no Instagram.