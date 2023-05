Bolsonaro: 'Vou entrar com duas ações contra Lula. Uma criminal e civil'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (12/5) que vai processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por suas recentes declarações sobre o número de mortos durante a pandemia de COVID-19 e sobre uma mansão nos Estados Unidos que está no nome do irmão do ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid.



"Na próxima semana entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Na primeira, ele diz que das 700 milhões (sic) de morte no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha", comentou Bolsonaro em vídeo publicado em suas redes sociais.









No mundo, foram registrados 6.921.614 de mortos.

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ser mentira de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que a mansão do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, avaliada em US$ 8 milhões, pertence a ele (foto: Reprodução/Twitter)



Durante sua viagem à Espanha, em 25 e 26 de abril, Lula responsabilizou o ex-presidente por, pelo menos, metade dos 700 mil mortos no Brasil devido à enfermidade.

A afirmação do petista durante o evento de assinatura da Lei Paulo Gustavo, nessa quinta-feira (11/5), de que a mansão do tenente-coronel Mauro Cid, nos Estados Unidos, seria do próprio Bolsonaro também deve gerar uma ação, de acordo com o ex-presidente.





"Diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de US$ 8 milhões em nome de um assessor meu. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade e não ser incomodado por praticamente ninguém", reclamou Bolsonaro.





A família de Mauro Cid mantém um ‘Trust’ (Cid Family Trust), que é dona de um imóvel avaliado em U$ 8,5 milhões na Califórnia. O mecanismo permite que proprietários deixem o imóvel sob a tutela de pessoas de confiança. Atualmente, o irmão de Mauro Cid mora no imóvel que fica a 130 quilômetros de Los Angeles.