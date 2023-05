'Tá na hora do Jair': 90 mil assinam campanha contra Bolsonaro

Petição pressiona o TSE para aprovar a inelegibilidade do ex -presidente Jair Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/ AFP)

A campanha "Tá na hora do Jair", articulada por organizações da sociedade civil, pede a inelegibilidade do ex -presidente Jair Bolsonaro. Iniciada no início deste mês, a petição já reuniu mais de 90 mil assinaturas e continua crescendo.





Além do ataque ao sistema eleitoral, a campanha apresenta outras acusações contra Bolsonaro. Entre as investigações citadas pelo grupo estão: sua responsabilidade no genocídio dos Yanomami; crimes relacionados à sua conduta durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19; incitação aos atos terroristas de 8 de janeiro; produção de fake news e interferência na Polícia Federal.