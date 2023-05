PF encontra certificados de diamantes sauditas na casa de Mauro Cid

Documentos não indicam se joias eram presentes do ex-presidente Bolsonaro ou da família de Cid (foto: Alan Santos/PR) Veja, os envelopes estavam na cozinha do militar. A Polícia Federal (PF) encontrou na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, certificados de diamantes sauditas durante as buscas da Operação Venire, na quarta-feira da semana passada (3/5). Segundo a, os envelopes estavam na cozinha do militar.









Os agentes da PF também encontraram uma série de pendrives espalhados pelo imóvel e um caderno que estaria preenchido com informações de contabilidade e escrito “anotações políticas”.





Desde a semana passada, Cid está preso preventivamente, sendo investigado por envolvimento no esquema de inserção de dados falsos sobre o cartão de vacina no sistema do Ministério da Saúde. O tenente-coronel teria falsificado sua certidão de vacinação para entrar nos Estados Unidos, além de ter atuado para cometer a mesma fraude no cartão de Bolsonaro e sua filha mais nova, Laura.