Lula diz que mansão de Mauro Cid nos EUA é de Bolsonaro

Família de Mauro Cid possui um 'Trust', mecanismo que permite que casas fiquem sob tutela de pessoas de confiança (foto: Ricardo Stuckert/PR) Durante o evento de assinatura da Lei Paulo Gustavo, nessa quinta-feira (11/5), em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a mansão da família do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, nos Estados Unidos, seria do próprio ex-presidente.









“Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de US$ 8 milhões do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente uma casa de US$ 8 milhões não é para o ajudante de ordem, certamente é para o paladino da discórdia, da ignorância, do negacionismo”, disse Lula.





Segundo o portal Último Segundo, Cid possui outras casas nos Estados Unidos, sendo pelo menos mais uma na Califórnia, avaliada em R$ 2,2 milhões. Já em Miami, na Flórida, o militar possui outro imóvel, avaliado em R$ 2 milhões, em um condomínio luxuoso.



Família Bolsonaro



GloboNews. Apesar da suspeita do elo entre o ex-presidente e o imóvel milionário, um advogado ligado à família Bolsonaro deixou a defesa de Mauro Cid, alegando “razões de foro profissional” e “impedimentos familiares” da parte dele. A informação foi adiantada pela