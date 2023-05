Advogado ligado à família Bolsonaro deixa defesa de Mauro Cid

O advogado Rodrigo Roca deixou, nesta quarta-feira (10/5), a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele alegou “razões de foro profissional” e “impedimentos familiares” da parte dele. A informação foi adiantada pelo GloboNews.

Mauro Cid está preso há uma semana, após ser alvo da Operação Venire, da Polícia Federal, que investiga um esquema de inserção de dados falsos da vacina da covid-19 no sistema do Ministério da Saúde





Mauro Cid está preso há uma semana, após ser alvo da Operação Venire, da Polícia Federal, que investiga um esquema de inserção de dados falsos da vacina da COVID-19 no sistema do Ministério da Saúde. Segundo a corporação, teriam sido falsificados os certificados de imunização do novo coronavírus de Bolsonaro e de sua filha caçula, hoje com 12 anos. O ex-ajudante de ordens também teria obtido o documento irregular para si, sua mulher e suas filhas.





De acordo com informações dos bastidores, a família de Cid não aceita que ele assuma total responsabilidade sobre o caso. Uma parte dos parentes, inclusive, defende que ele faça uma delação premiada. O jurista também deixou a defesa do ex-ministro e ex-secretário de segurança do Distrito Federal Anderson Torres — preso por suposta omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro.