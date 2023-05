Janones sobre imagens de dinheiro vivo na casa de Cid: Cerco está fechando

Tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi preso na última quarta-feira (3/5), em operação da Polícia Federal (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução/Redes Socais)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse que o 'certo está se fechando' para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados. A declaração do parlamentar foi dada ao comentar a reportagem do Fantástico, da rede, exibida nesse domingo (7/5)."Fantástico mostra detalhes da apreensão de pacotes de dinheiro vivo na casa do chefe da quadrilha do ex Presidente Jair Bolsonaro na operação da PF que enjaulou cinco dos quadrilheiros! Vem chumbo grosso por ai! O CERCO ESTÁ SE FECHANDO!!", escreveu Janonoes nas redes sociais.O programa mostrou detalhes da apreensão de US$ 35 mil e R$ 15 mil em dinheiro vivo encontrados na casa do tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.