Mauro Cid será o primeiro convocado na CPMI do 8/1, diz Janones

Mauro Cid foi preso nesta quarta-feira (4/5) em operação que investiga uma fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan Santos/PR/Divulgação)

O deputado André Janones (Avante-MG) destacou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, precisa ser o primeiro a ser convocado para a CPMI que vai investigar os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Nesta quinta-feira (4/5), um áudio do “faz tudo” do ex-presidente tramando um possível golpe de estado foi vazado pela CNN.









Não era CPMI que eles queriam? Pois bem! Mauro Cid será o primeiro convocado, tem muito para explicar, a gente já sabe que ele só cumpria ordens e de onde saíam as ordens. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) May 4, 2023

Apesar do grande empenho do núcleo bolsonarista em instalar a CPMI, a base governista deve ter a maioria dos membros, devido às configurações de blocos e lideranças partidárias nas duas casas do congresso.





Uma manobra regimental do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), ainda mudou a configuração da comissão e retirou a cadeira que pertencia ao partido Novo, já que a legenda legenda não elegeu um número mínimo de deputados para ter direito a uma liderança partidária na Câmara. O PT deve herdar a posição.





O governo não teme que uma investigação cause algum problema jurídico ou legal para seus membros, mas reconhece que a comissão pode causar um desgaste na imagem. Outra preocupação é que a CPMI atrase projetos prioritários, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária.