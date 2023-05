Luciano Hang é declarado inelegível pelo TSE por abuso de poder econômico

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou nesta quinta-feira (4/5) o empresário Luciano Hang inelegível até 2028 por abuso de poder econômico durante as eleições municipais de 2020. A justiça entendeu que o dono das lojas Havan fez campanha ostensiva em favor da eleição de Ari Vequi (MDB) para prefeito de Brusque, em Santa Catarina.

Hang teria favorecido a campanha do agora ex-prefeito de Brusque e desvirtuado as eleições de 2020

A ação foi movida pela chapa formada por Podemos, PT, PSB e PV, alegando que a estrutura, bens, funcionários, fornecedores, além de ações de marketing da Havan, foram usados para favorecer os eleitos. Com a decisão, Ari Vequi e Gilmar Doern (Republicanos), vice-prefeito de Brusque, foram cassados.

Durante o julgamento o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, destacou que houve uma “campanha paralela” para prejudicar os adversários, o que desvirtua as eleições. "Se nós autorizarmos empresas que estabeleçam durante a campanha publicidade paralela sem nenhum limite, nós estaremos placitando o abuso de poder econômico", afirmou.

Votaram junto com Moraes a ministra Cármen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sergio Banhos e Carlos Horbach. O TSE informou que uma nova eleição deve eleger um novo prefeito para a cidade.

Na semana passada, Hang, que cultivou uma relação de proximidade com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, havia ganhado uma ação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que processou o empresário por faixas que o chamavam de “ladrão” e “cachaceiro”, entre 2019 e 2020. A decisão considerou que as frases eram de intenção “jocosa e irônica”.