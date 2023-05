Zema afirma que vem conversando com investidores sobre privatizar estatais

Governador Romeu Zema (Novo) viajou a Nova York onde participou da abertura de um pregão na Bolsa de Valores Nasdaq para lançar o "Vale do Lítio" (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que vem conversando com investidores sobre a privatização de Cemig, Copasa, Gasmig, Codemig e concessão da rodoviária de Belo Horizonte. Ele está em viagem aos Estados Unidos onde participou da abertura de um pregão na Bolsa de Valores Nasdaq para lançar o "Vale do Lítio", ação com intenção de desenvolver cidades do Nordeste e Norte de Minas em torno do lítio.