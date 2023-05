Janja reclama e Lula deixa palco para foto apenas com mulheres

IS

A primeira-dama Janja chamou a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (12/5) após perceber a ausência de mulheres na fotografia oficial do evento. Durante a assinatura da Medida Provisória que lançou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, em Crato, Ceará, o chefe do Executivo então convidou Janja para discursar.